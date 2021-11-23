台灣位處地震帶，加上今年地震頻繁，如何保命十分重要，外界流傳發生強震時要先開大門，避免門變形導致逃不出去，對此，中央氣象局表示這想法其實「大錯特錯」，應該是要立刻趴下掩護頭部並躲在桌子底下。

「報地震-中央氣象局」臉書粉專昨天發文，表示網路上流傳強震來襲時要先馬上把家裡的大門打開，以免地震導致大門變形逃不出去，或是第一時間快關瓦斯，但其實這些都大錯特錯，地震來襲時第一件要做的事情，就是趴下躲到桌子底下。

氣象局表示，當地震來時，正確觀念應該是立刻「趴下、掩護、穩住」，接著躲到桌子旳下。至於為什麼不是先開門，氣象局解釋，當震度大到足以讓大門變形時，民眾在衝去開門的路上，可能早就因為劇烈的搖晃而跌倒，或被掉落的家具或建築物的磚石砸傷，除非人就站在大門門口，否則強震來襲時，千萬不要四處奔跑。

氣象局表示，同理可證，若不是正在廚房煮飯，可以當下關掉瓦斯，否則絕對不要大老遠跑去關閉火源和瓦斯。

看完氣象局的說法後，網友紛紛留言：「921我住在霧峰的經驗是，當下的7級強震你根本無法移動，只能就地掩護，雙手抱頭，也別想躲去哪裡」、「真的！其實遇到6級時就無法移動了」。