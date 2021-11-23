小魏在「你好嗎？魏嘉瑩期間限定小約會」活動與粉絲近距離互動。（MTV娛樂台提供）

小魏在「你好嗎？魏嘉瑩期間限定小約會」活動與粉絲近距離互動。（MTV娛樂台提供）

小魏在「你好嗎？魏嘉瑩期間限定小約會」活動與粉絲近距離互動。（MTV娛樂台提供）

由百威啤酒與MTV跨界合作舉辦的「BUDXMTV CLOSE-UP特寫真我」持續開放參加粉絲人數，提供大家更安全的娛樂休閒活動。MTV 11月特別邀來小魏魏嘉瑩於11／20舉辦「你好嗎？魏嘉瑩期間限定小約會」，與100名粉絲近距離接觸，小魏一出場就帶來〈要怎麼告訴你我多喜歡〉，接著分享心情：「之前因為疫情一直被關在家裡，通告、演出都取消，我的行事曆就像『開心農場』一樣。以前每天看，多一個通告就像長出一顆菜，行程一直冒出來很開心！但後來行程一直取消，感覺很像菜都被偷走了，有點傷心~所以現在有機會跟大家面對面很開心！」

她剛結束台北跟台中巡迴演唱會，高雄演唱會也秒殺，讓很多歌迷扼腕搶不到票，主持人GIGI現場加碼宣布：「只要跟今天現場『一起動手做』的吉他餅乾作品合照，加入Letstalk的app參加活動，就可以抽高雄演唱會雙人套票。」小魏聽了開玩笑建議歌迷：「如果抽中可以上網徵友，交新朋友一起來看演唱會喔！」

小魏現場跟粉絲玩遊戲，帶領大家一起製作「魏的黑暗料理」，MTV精心準備了特製吉他餅乾跟糖霜讓小魏跟歌迷發揮創意在餅乾上塗鴉。歌迷提問小魏酒量好不好？小魏解釋：「可能是因為我直播的時候常常很『鏘』，歌迷總是懷疑我是不是有偷喝酒？哈！其實真的沒有~我是『自帶鏘』！」她也自爆曾經做過最鏘的事：「我曾經買了一雙很喜歡的球鞋，但因為是新鞋很捨不得穿到外面弄髒，可是又很想穿。於是我就把球鞋當成室內鞋只在家裡穿，穿了半年之後，才願意把那雙鞋穿到外面。」

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