南投市圓環上的乳牛花燈造景，最近「牛頭」掉落到一旁，碩大的牛眼直盯盯的向外，每每讓路過的人嚇了一跳。（黃國峰攝）

南投市圓環周圍有不少歷史建物，有民眾建議，每年都擺上卡通造型的花燈，跟環境很不搭配。（黃國峰攝）

南投市唯一的圓環，今年的地標造景是乳牛花燈，不過最近牛頭卻掉在了一旁，碩大的牛眼直盯盯的向外，每每讓路過的人嚇了一跳，紛紛議論到底是誰破壞，南投市公所表示，「罪魁禍首」是市公所自己，因爲先拆下來著手進行聖誕樹燈的佈置。

不少南投市民眾，最近行經南投市唯一的圓環時，赫然發現，原本放置在圓環中心的乳牛花燈牛頭被切掉，掉落在圓環平台上，若走上平台會發現大大的牛眼直盯著你，覺得有點可怕。

1位何姓市民表示，覺得怪怪毛毛的，本來是喜氣洋洋大吉的東西，結果好像被砍下來，丟在那裡，覺得不舒服，有點疙瘩，看是要趕快扶正，或者趕快移走，不要一直擱在那裡，讓人一直看到，總是很不好。

也有民眾表示，圓環的造景，每年都會換一種，但每次都是這種可愛的造型、太卡通了，也許主事的單位，是為了傳達一種喜氣的氛圍，但你看看圓環的周圍都是歷史的建築，放了如此卡通的造景，一點都不人文，太不配了。

南投市公所觀光文化課指出，讓市民覺得毛毛的很抱歉，23日下午就會請清潔隊來幫忙移至他處；圓環的地標造景每年一換，通常是南投縣燈會活動後，就會把主燈移到這兒，一換就擺一年，今年的主燈也舊了，已計畫執行改放聖誕樹，以符合聖誕氣氛，預計本周四（25日）就會開始施工，換成聖誕樹，待明年燈會後，會把新的主燈移到這兒。

觀光文化課解釋，佈置聖誕樹的廠商，上上星期已著手進行耶誕及燈會活動規劃，因擔心放置許久的牛頭因風吹、雨打不慎掉落衍生意外，所以先將牛頭拆了下來，但礙於經費所以先將該牛頭放置在該處，待本周四施工時再運走，但既然民眾有疑慮，已協調清潔隊先來運走，廠商也保證會在12月15日開燈前，將圓環佈置妥當。