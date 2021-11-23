北市一名28歲莊姓男子，昨（21日）凌晨攔了一部計程車返家，途中不斷敲打車窗，嫌司機出言制止後心生不滿，開始嫌車子開太慢，竟出手毆打林姓運將的頭部，還拿出瑞士刀把運將嚇下車，自己再開著車返回住處，酒測值達0.66，全案訊後已依法送辦。

據了解，莊男事發當天與友人到北市忠孝復興一家KTV唱歌，凌晨結束就搭上一輛計程車返回住處，可能喝了酒亂性，路途中不斷用在後座敲打車窗，林男因此出言制止，沒想到卻惹怒莊男。

據「ETtoday新聞雲」報導，莊男不滿被糾正，開始嫌棄林男車子開太慢，要求開快一點，林男不從相勸：「人安全回家最重要」，莊男聽後暴怒，不僅出拳毆打林男頭部，還拿出一把瑞士刀恐嚇林男，林男嚇得將車子停在路邊棄車逃命。

莊男見林男下車，便坐上駕駛座把車開回家，警方獲報立刻以車追人，於45分鐘後就將莊男逮捕，警方從他身上聞到酒味，酒側後高達0.66，莊男則辯稱酒醉忘記做了什麼事，警方訊後將他依公共危險、強盜、傷害罪嫌送辦。