預計都是UBA大專生涯最後一季，健行科技大學前鋒陳范柏彥、後衛簡廷兆期許能為球隊做出最好貢獻，不但助隊獲得佳績，也要打出身價，兩人23日對文化大學一戰都拿到雙位數分數，力挺健行72比54重挫文化大學，在第一階段預賽收下2連勝。

健行教頭劉孟竹指出，球隊目前傷兵較多，控衛谷毛唯嘉休養中，最快可能要明年1月第三階段預賽才歸隊，球隊進攻節奏上受到影響，4節比賽打起來相對較不穩定，但也透過這一階段預賽讓所有人盡量多上、藉由以賽代訓，並給大一新生張東庭、徐宏偉、劉丞勳時間適應球隊風格，短期目標先以前進8強為主，希望在後面階段賽事球隊節奏可以更加順暢。

目前預賽兩戰陳范柏彥個人數據搶眼，22日首戰26分、7籃板，23日25分、13籃板「雙十」表現，並有3助攻、2阻攻，劉孟竹指出，陳范本季更加成熟，不論切入分球、墊步等技巧都有進步，外線能力亦有所提升，今年因為新冠肺炎疫情升溫，球隊只能分批練球的情況下，也針對運球加強，增加未來挑戰職業舞台的本錢。

陳范柏彥表示，今年暑假和助理教練林沛岑每天都進行兩個半小時基本動作強化，希望透過大專生涯最後一季成長，讓自己球技再進化，才有實力在更高舞台站穩腳步，而除了助教幫忙，他也向身材相仿、目前效力大陸CBA天津先行者的林庭謙請益打法等場上問題，很感謝林庭謙願意抽空分享。

後衛簡廷兆去年8月左膝就受傷，帶傷拚戰109學年賽季，今年3月26日動刀治療左膝前十字韌帶撕裂傷勢，術後8個月回到球場算是進度超前，不過他認為狀況只恢復到七成，本季相放眼健康打完，盡可能幫助球隊打下好成績。

健行科大陳范柏彥（中）預賽前兩戰平均得分25.5分。（大專體總提供）