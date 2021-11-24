桃園市27歲魏姓男子，24日清晨6時20分許，駕駛自小客車行經中壢區中山東路三段路口，竟失控撞進超商側門，導致超商櫃台被撞爛，而值班店員也因此骨折受傷，魏男酒測值達0.47毫克，全案依公共危險罪送辦。

桃園男酒駕撞進超商，櫃台被撞爛店員受傷。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

警方表示，魏男當時從中山東路三段要右轉往龍興路方向行駛，他自稱車輛失控才撞進超商，而事故也造成超商櫃台後側毀損，23歲黃姓店員左腳踝骨折、右手撕裂傷，員警到場處理魏男明顯酒測值超標，後續也被移送法辦。

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