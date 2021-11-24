關於2024的總統大選，各黨會派誰參選備受注目！根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，如果2024總統選戰，藍綠由新北市長侯友宜和與副總統賴清德對決，侯的支持度微幅領先，但醫師沈政男卻以侯友宜的性格分析，認為侯2024年可能不會參選。對此，媒體人韋安今(24日)在臉書直言，侯友宜2024選總統，不在於他個人的意志，而在於這「三意」。

經常評論政局的沈政男22日在臉書表示，雖然各家民調都會把侯友宜放進去，「但就是不會選2024啦」，他是穩紮穩打的性格，不會被吆喝聲沖昏了頭，當然他有一個年齡越來越大的相對緊迫性，但其實也不是什麼大問題，「總之，先選新北市長連任，再徐圖未來，才是他的正道」。

不過，韋安並不這麼認為，他表示，雖然侯友宜從沒有對2024大選表達過直接的看法，而且要求團隊一定要把在新北市的角色扮演好，但他有「為人民和國家努力做事（大事）」的強烈企圖心，加上到2024年，他已經66歲，若要選總統，也只此一次機會，沒有其它選項。

另外，韋安也說，侯友宜2024選總統，不在於他個人的意志，而在於這「三意」，分別是第一，全國民意是否支持；第二，連任後新北市民的民意，是否過半支持他去選；第三，其他人選毫無機會，而黨意是否非侯不可。