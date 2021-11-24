本季勇士勢如破竹，15勝2敗戰績雄霸聯盟第一，太陽雖以13連勝緊追其後，但專家認為勇士極有機會在本季重返奪冠榮耀。然而，勇士另一位奪冠要角克雷湯普生至今尚未歸隊，一旦傷癒復出勇士將更加恐怖。今天已和隊友進行五對五團體對抗的克雷湯普生受訪時表示，「我目前身體非常強壯，已不怕受傷，希望能盡快回到球場為球隊建功。」

2019年總冠軍賽之後就因傷缺席兩個賽季的克雷湯普生，即將歸隊消息讓全隊振奮不已。勇士總教練科爾說，他的精神狀態非常好，唯一問題就是他已經2季沒有上場，這段時間必須加強他的肌耐力，尤其是肌腱方面還要一段時間來強化。

談到有可能在耶誕節前後復出，克雷湯普生難掩興奮之情的表示，「現在除了和現役球員庫明加、穆迪、托斯卡諾安德生練習外，還有昔日隊友帕楚利亞、巴博薩，我已不再害怕受傷了，我不喜歡用迫不急待這個形容詞，畢竟我非常享受活在當下，但如今我的確是迫不急待地想要重返球場，我想要以最佳狀態復出，讓球迷看到巔峰時期的我。」