肉多多火鍋姐妹品牌「辛韓道」韓式鍋物 ，第四家分店在11/25日進駐林口昕境廣場，歡慶開幕於11/25起連續四個周四（11/25、12/2、12/9、12/16），串聯台北、桃園與高雄門店同步推出個人鍋物套餐買一送一的快閃優惠，藉此不僅替新門店造勢集氣，更一舉強化顧客與品牌的黏著度。

「辛韓道」（韓式鍋物）率先以韓式餐酒館的風貌現身台北東區巷內，新開幕的林口店是同品牌首度進駐百貨商場，廚務團隊不斷研發嘗試，各式煲類餐點採用慢火熬煮的雞高湯為底 搭配韓國進口的各式調味料與泡菜，以及每日現作的六道手工小菜六樣免費續加。餐後再奉上一客韓國街頭常見，清爽的瓜香與口感的哈密瓜風味霜淇淋，才算是圓滿整個韓式用餐體驗的儀式感。

這次「辛韓道」（韓式鍋物）新門店的開幕買一送一快閃活動，消費者加入樂多多APP會員，於11/25起連續四個周四當天前往全台配合活動的門店內用，可享「個人鍋物套餐」買一送一 （歡迎混搭，以價低品項優先贈送）。除了壽星禮與振興券活動，不適用單點品項或與現行門店優惠併用（入會禮/點數兌換禮/加價購/網路活動等）。