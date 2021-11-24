一套4張，中華郵政24日發行首套以客家節慶為主題的郵票。（林和生攝）

為介紹台灣客庄民俗慶典活動，中華郵政公司特地以客庄節慶為主題，發行一套4張的慶典郵票，24日選在六堆客家文化園區發表，成為國內首套以客家文化為題材的郵票。

中華郵政董事長吳宏謀說，客家文化內涵豐富，且涵蓋全台，透過郵票發行將客家重要節慶濃縮在4張郵票上，成功促成此次合作；客家文化發展中心主任何金樑也認為，族群主流化是每個單位皆能做的事，發行郵票就是其中一項可能。

此次節慶郵票包括苗栗𪹚龍，𪹚指客家話的「炸」，𪹚龍是在神龍舞動時燃放鞭炮，讓神龍在炮陣中騰躍猶如行雲駕霧般，越𪹚越旺；早期從迎龍慶典而來，分為糊龍、牽龍、祥龍點睛、迎龍、𪹚龍、跈龍以及化龍返天等7部曲，為苗栗特有元宵慶典。

六堆祈福尖炮城是客語攻炮城之意，活動源於屏東六堆客家先民來台開墾初期禦敵警示，隨時代變遷成為結合客家伯公信仰的春天祈福活動。

台中東勢新丁粄節則源於早期客庄農耕社會，庄民以米粄向伯公、伯婆祈求順利添丁，如願後以更多米粄酬謝，供品即稱「新丁粄」；區分新生男丁或女丁，即以糯米做成「龜粄」與「桃粄」作為向神明還願供品。

國姓搶成功則融入客家「煞猛打拼、耕山耕田」元素，展現客家「硬頸」精神，象徵南投國姓鄉地方能量及鄉民凝聚力；競賽由7至11人組隊，操控載有鄭成功塑像戰船，其中一人擔任旗杆手，其餘隊員在旁推船，優勝者代表搶得國姓爺保佑，贏得「成功」象徵。

屏東郵局局長陳麗美表示，集郵是怡情且益智的休閒活動，從郵票圖案中，可以瞭解人文歷史及自然風光，非常值得入手。