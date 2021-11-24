冬山鄉公所每年都會安排歌仔戲團的精彩演出讓鄉民欣賞。 （冬山鄉公所提供／胡健森宜蘭傳真）

台灣內部疫情趨緩，生活作息逐漸恢復正常，許多因疫情暫緩舉行的活動也紛紛登場，冬山鄉公所將在26、27日邀請蘭陽戲劇團登台演出「浮沉紗帽」、「錯配姻緣」兩齣大戲，另外，下個月25日則邀請蘋果劇團在冬山火車站前廣場演出，公所歡迎大家相約一同前往欣賞適合全家一同觀賞的精彩演出。

冬山鄉公所在17年前，前鄉長張秋明考量冬山鄉是個位處偏僻的農業鄉，許多務農為生的鄉民沒有什麼消遣活動，最大的生活樂趣往往就是地方廟會舉辦活動時到廟會看歌仔戲團演出，因此主動編列預算，邀請蘭陽戲劇團在中秋節前後的時間到鄉內演出，讓鄉民們能放鬆心情，好好享受、品嚐冬山鄉盛產的元旦及在地栽種的好茶，並且開心地欣賞台上的好戲，這也變成了每年中秋節冬山鄉地方上的一項傳統活動。

今年受到疫情影響，公所一度考慮取消今年的歌仔戲演出，但為許多鄉民一再提出反應，認為疫情已經趨緩，今年的歌仔戲演出應該要盡快安排，公所經過討論並考量疫情已趨於穩定，決定趕在年底，讓鄉民等待已久的歌仔戲演出熱鬧登場，因此已安排在26及27日晚間7點至9點，邀請蘭陽戲劇團在冬山鄉鎮中心廣場及三奇村奉尊宮分別演出「浮沉紗帽」、「錯配姻緣」兩齣大戲，讓鄉民們能開心相約出門看戲。

另外，鄉公所也預定在12月25日舉辦「2022舊河港燈節」，當天晚間7點至8點，在冬山火車站前廣場安排蘋果劇團演出「低頭族小龍女」戲碼，鄉公所表示，期待透過精彩的音樂歌舞劇的表演方式以及歌曲中的教育意義，建立孩子們的正確觀念，戒掉網路成癮的不良習慣。