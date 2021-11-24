近日暴力事件頻傳，全台的治安棒球隊引起輿論關注，中信兄弟教練王建民非官方粉絲臉書專頁今（24日）在臉書幽默寫下，「幸好我只拿棒球和手套」，文一出再度引起熱議，還釣出內政部長徐國勇留言。宅神朱學恒看到後則表示，那是因為拿球棒的是別人，警方如果看到這個可以投球到時速一百五十公里的男人是否也要註記？

王建民的非官方粉絲專頁24日在臉書發文簡短寫下，「幸好我只拿棒球和手套」，截至發稿前文章已累計2.4萬人留下表情貼，留言則數已破千條，多數網友不免把該貼文聯想至近期鬧得沸沸揚揚之治安棒球隊。

這篇貼文在網路沸騰後，王建民的非官方粉專小編在留言區再度回覆，貼文只是最近時事跟棒球有關，純輕鬆開玩笑，玩一下時事哏，也表示內政部長徐國勇已說明「對於一般民眾進行運動等並不會註記，請大家不用擔心」。

徐國勇亦現身留言區回應，「球棒是用來打球的，不是用來打人的；棒球是台灣的國球，王建民是台灣之光，與拿球棒行使暴力的不法份子，不能相提並論。」徐國勇亦喊話他是王建民的粉絲，曾到過紐約洋基球場為他加油，「王建民加油，台灣棒球加油。」

對此，朱學恒24日也在臉書上表示，「建民哪，那是因為拿球棒的是別人……但是！警方如果看到這個可以投球到時速一百五十公里的男人，是否需要註記危險武器？」朱學恒的貼文也釣出台北市議員徐巧芯留言回應，「應該要先註記每天拿著撞球桿卻沒在打撞球的光頭」。