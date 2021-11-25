綽號「豆漿」的前竹聯幫和堂主林秉豐與東南亞毒梟「龍哥」合作運毒，將1172塊、市值逾50億的海洛因磚藏進木材內走私進台遭攔獲；詭異的是，幾乎每根木材都塞入10塊毒磚，其中卻有1根木條被放入金色泰國字體的紅布條，類似符咒；另外「龍哥」更是在泰北當地擁有軍隊的國際級毒梟，2人接洽場面猶如電影《門徒》情節。

林秉豐今年9月在泰、緬、寮交界「金三角」，向運毒集團「龍哥」購買海洛因磚1172塊，總重446.8公斤，隨後在泰國當地的木材行，鑿空木條後塞入10塊以鋁箔紙包裹的海洛因磚，再將夾藏毒品的118根木條混入一般木條，9月13日以「木材」名義入關，存放在台中港倉儲。

綽號「豆漿」的前竹聯幫和堂主林秉豐與東南亞毒梟「龍哥」合作運毒，將1172塊、市值逾50億的海洛因磚藏進木材內走私進台遭攔獲。(資料照)

據自由時報報導，警方發現其中一條木材內只有2塊毒磚，其他空間放入1個寫有黃金色泰國字體、約A4大小疑似符咒的紅布條。此外，賣給林秉豐海洛因磚的「龍哥」更是大有來頭，不但是國際級毒梟，更在泰北當地擁有軍隊，林接洽龍哥的場面猶如電影《門徒》情節，當時還有閱兵儀式。

該批海洛因磚遭查獲後，林秉豐先南下彰化停留數日，疑似與女密友和愛犬多相處幾日，再從高雄搭船前往澎湖，最後「坐桶子」偷渡大陸，研判目前藏身在廣東一帶，林曾透過微信傳訊給女密友，要求給他20萬人民幣，對方則要他向某台商求助。