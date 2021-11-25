1名外送員日前收到客人訊息，希望他幫忙向取餐的客人丈夫說「她（客人）很愛你，辛苦了」，但他實在難以啟齒，傳訊回覆「我說不出口」，最後他將對話訊息直接拿給客人丈夫看，對方開心地笑後，就直接給他200元，找的30多元成了他的小費，其他網友笑說「幹嘛為難外送員」、「丈夫以為是你告白」。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前接到1份訂單，客人之後傳訊息跟他說，希望取餐時他能代替客人，向客人的丈夫說「她愛你，辛苦了」，不過他看到訊息後相當傻眼，直接回覆「我說不出口」，最後他百般無奈之下，在碰到客人丈夫時，直接將手機訊息畫面拿給對方看，對方之後開心地笑了。

1名外送員日前收到客人訊息，希望他幫忙向取餐的客人丈夫說「她（客人）很愛你，辛苦了」，但他實在難以啟齒，傳訊回覆「我說不出口」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員說，當下客人的丈夫給了200元，但餐點是166元，對方笑著說不用找了，也讓他因此賺得30多元小費；其他網友開玩笑留言說，「開口後，她老公問你要不要跟他去開房間」、「你老婆說她很愛你，下輩子還要纏著你，收餐客人：我不想」、「上次我也是這樣，後來見到領餐人我直接說，老公我愛你」。

也有網友留言，「我愛你這種話還要人家轉達, 有事嗎」、「生日快樂我可以，但是我愛你，我不行」、「會用手機點餐不會用手機給老公傳訊打電話」、「我剛跑也接到貌似小三訂餐給男生，還要我跟他說我愛你」。