高雄林園區21日傳出有一名男子，持刀強拉一名單獨運動的女子往路邊小巷去，所幸有民眾見義勇為出聲喝止，嫌犯才罷手離去。警方依車牌循線追到一名簡姓男子，事後他矢口否認，仍被依法送辦。

林園區龔厝里竹坑山區21日傳出有一名男子持摺疊刀，用手勒住一名單獨運動的女子往旁邊小巷子內去，所幸有民眾見狀趕緊出聲喝止，嫌犯才罷手離去，事後被害女子和目擊民眾到派出所報警，警方依照車牌追人，當天在小港區查到嫌犯為一名45歲的簡姓男子。簡男被逮後矢口否認犯案，警方依妨礙自由罪移送地檢署偵辦。