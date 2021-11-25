LINE GAME自2012年11月19日推出至今，已正式邁入第9年。為感謝各位玩家的支持，LINE GAME於今（25）日推出一系列9週年慶祝活動，邀請玩家們化身偵探團，破解「百萬點數事件簿」即可獲得豐厚獎勵！即日起至12月2日（四），LINE GAME的學院會員只要累積登入指定遊戲達3天以上，即有機會獲得該款遊戲虛寶和LINE POINTS幸運機會，兌換還有機會獲得LINE POINTS 100點等點數好禮，登入越多遊戲，帶走大獎的機率越高，獎勵數量有限快來參加！

除此之外，在活動期間內，透過LINE GAME 9週年活動網頁加入旗下9款人氣遊戲的官方帳號，蒐集線索拼圖達指定張數，最高可獲得LINE POINTS 12點！最後，若在遊戲中看見熟悉的遊戲角色黑影，只要在對應的遊戲官方帳號「對話窗」輸入正確答案，即可獲得遊戲虛寶獎勵。現在就發揮玩家們的偵探本領，到LINE GAME人氣遊戲中尋找獎勵吧！

● LINE GAME 9週年活動網頁：

【活動期間】2021/11/25（四）15:00 – 2021/12/2（四）23:59

活動影片：LINE GAME 9 週年 百萬點數事件簿

#活動1 超人氣遊戲搜查線

累積登入指定遊戲 有機會獲得最高LINE POINTS 100點獎勵

只要在活動期間內登入任一款指定遊戲累積達3天以上，就可至LINE GAME學院福利社兌換該款遊戲熱門虛寶以及LINE POINTS幸運機會1次，兌換後就有機會獲得100點、10點、5點等點數好禮。登入越多遊戲、獲得越多LINE POINTS幸運機會，帶走大獎的機率越高喔！獎勵數量有限，送完為止，玩家們現在就手刀登入遊戲吧！

【指定遊戲熱門虛寶】

LINE Bubble 2：水晶幸運箱1個

LINE熊大上菜：扭蛋券30張

LINE熊大農場：扭蛋券1張

JUMPUTI HEROES英雄氣泡：5星角色轉蛋獎券1張

LINE 動物大富豪：金幣500個

【LINE POINTS 幸運機會獎勵項目】

LINE POINTS 100點

LINE POINTS 10點

LINE POINTS 5點

LINE GAME 9週年怪盜貓貓紀念桌布1份

邀請玩家們加入偵探團，一起解開謎題獲得獎勵吧！

#活動2 線索拼圖集點卡

最強偵探就是我！9款人氣遊戲官方帳號缺一不可 蒐集線索拼圖拿點數

活動期間內，前往LINE GAME 9週年的活動網頁，在「線索拼圖集點卡」活動中，點擊任一「遊戲圖示」將加入該遊戲的官方帳號，即可獲得1個線索拼圖，並透過「LINE GAME 台灣官方帳號」獲得獎勵訊息。玩家在LINE GAME 9年週年活動網頁中，也可以點擊「查看拼圖進度」來看看目前累積的拼圖數量。蒐集3個、6個和10個線索拼圖後，即可獲得對應的LINE POINTS點數獎勵。為了考驗偵探們的搜查能力，第10個線索拼圖就隱藏在LINE GAME學院中，聽說透過查看 LINE GAME 9週年紀念徽章即可獲得，玩家們能成功找到嗎？

【線索拼圖蒐集獎勵】

蒐集3個線索拼圖：可獲得LINE POINTS 2點（限量100,000份，送完為止）

蒐集6個線索拼圖：可獲得LINE POINTS 3點（限量62,000份，送完為止）

蒐集10個線索拼圖：可獲得LINE POINTS 7點（限量40,000份，送完為止）

透過活動網頁加入指定的官方帳號就可以蒐集線索拼圖！

#活動3 看到黑影就搶答

遊戲夥伴熟悉度大考驗，資深玩家不能錯過！

慶祝LINE GAME 9週年，這次推出特別挑戰！在活動期間內，LINE GAME旗下的指定遊戲中將出現黑影謎題，只要在對應遊戲官方帳號的「對話窗」中輸入「正確的黑影角色名稱」即可獲得該遊戲的虛寶獎勵喔！玩家們除了眼明還要手快，獎勵數量有限，發完為止！

【指定遊戲熱門虛寶】

LINE Bubble 2：無限水槍15分鐘 1 個

LINE熊大上菜：金幣500個

JUMPUTI HEROES英雄氣泡：超‧七龍珠獎券 1 張

LINE 動物大富豪：高級扭蛋券 1 張

案發現場還發現了神秘黑影！玩家們應該認得出這些夥伴吧？

LINE GAME 9週年好禮拿不完！超可愛的偵探狗狗紀念桌布開放免費下載

除了LINE GAME 9週年推出的三個特別活動外，這次也特別準備了學院精心設計的手機桌布，以偵探造型的狗狗為主角，開放玩家們免費下載使用。動動手指，馬上載起來！LINE GAME的學院會員們一起透過手機桌布相認吧！

免費獲得LINE GAME學院設計紀念桌布。

※ 詳細活動內容訊息請依「LINE GAME學院」的 「LINE GAME 9週年活動公告」為準。