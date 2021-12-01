12月1日（週三），熱血江湖MMORPG手機遊戲《大俠客》與經典布袋戲 IP《霹靂布袋戲》震撼聯動來襲，新版本江湖火熱開啟。「素還真」、「談無慾」從霹靂世界降臨《大俠客》，將和俠客們擦出怎樣的火花？「華顏無道」企圖顛覆武林，俠客們請速速集結，阻止魔界女殺將的企圖，勠力同心保江湖安寧！

霹靂仙魔破界降臨，免費領取素還真「天紫戰甲」

12月1日～12月5日登入《大俠客》，暢玩全新《霹靂布袋戲》限時新版本，即可通過累計登入獲得素還真同款時裝「天紫戰甲」，還可參與「遺跡探寶」活動，抽取素還真披風「遮天龍鱗」、罡陣「紫霄騰龍」等限定獎勵，讓真仙之力為你的俠客行加持！此外，坐騎紫龍「血角三青」、限定稱號、頭像框正式上線「遺跡探寶」，恭候大駕。還有全新神兵素還真·龍骨聖刀，震撼降臨江湖！

霹靂仙魔破界降臨，免費領取素還真「天紫戰甲」

「無慾」降世，攜手共戰

喜迎《霹靂布袋戲》新版本上線，團隊精心訂製「談無慾」造型萌娃「無慾」，限時連充可得，兼具收藏與陪伴價值，欲與各位俠客共同作戰，保衛江湖一方安寧。更有談無慾同款時裝「流月飛虹」即將上線，勢必大大提升俠客江湖修為，霹靂江湖，俠客不懼行。

「無慾」降世，攜手共戰

殺將臨江湖，真仙俠客共勠力

全新大俠客霹靂布袋戲聯名版本將開啟超限定「殺將入侵」活動，霹靂女殺將「華顏無道」殺氣降臨，前所未有的戰鬥體驗，俠客們擊殺後可獲得豐富獎勵，這一次，正義會怎麼樣戰勝邪惡？

殺將臨江湖，真仙俠客共勠力

關注官方粉專，好康拿到手酸

《大俠客》X《霹靂布袋戲》社群聯動系列活動已在官方粉絲團釋出，送出時裝「天紫戰甲」、頭像框、限定稱號等遊戲道具，還有極具收藏價值的霹靂週邊及電影票，誠摯邀請各位玩家關注。