（16:55更新LINE回應）LINE Pay今（25）日下午3時許傳出無預警當機，引起不少民眾哀號抱怨，還有人回報也無法開啟LINE PAY MONEY，紛紛到PTT上回報災情，LINE稍早也做出回應。

網友下午3時許在PTT八卦板反映LINE PAY似乎當機了，引起不少人跟著回報「安卓、iOS都掛了」、「想說順便用優惠券 太無言了」、「剛好要結帳掛掉超尷尬」、「原來是當了，還以為雙開line被鎖了」、「原來是真的掛了 我剛剛買飲料開不起來 還好卡片有夾百元鈔」。

也有網友敲碗要補償，「坐等補償，原來不是LPM的鍋」、「Line重開後可以了！我漢堡都吃完了，LP有啥鳥用!LP當1小時才修好」。

LINE Pay稍早回應，今日(11/25)台灣時間15:20開始，因系統連線緩慢，造成LINE Pay無法正常使用，已於今日16:00起陸續恢復正常。造成不便，深感抱歉。