高雄市彌陀區南安國小為了讓更多民眾了解彌陀，校方與彌羅港文史協會、社區耆老共同錄製彌陀區人文地圖的導覽影音地圖，學生利用相聲技巧，以國語、台語、英語和越南語介紹當地文化。

南安國小還融合家鄉傳統產業的斗笠造型，設置一座家鄉人文導覽影音地圖，讓外地遊客透過手機掃描景點的QR碼，就能夠經由國語、英語等語言，認識彌陀的皮影戲、龜甲香傳統醬油等特色文化景觀，令遊客掌握彌陀區的人文景點。

校方表示，以「南安心山海情」為校訂課程的學習主軸，課堂上讓學生透過機器人巡跡、小組討論等方式，認識家鄉的文史特色。近期還將課程與實境結合，帶領學生與彌羅港文史協會理事長吳皇奇等人，到彌陀9個特色景點，錄製影音導覽地圖。

此影音導覽由說唱藝術老師曹錫榮指導，透過生動的口語表達，讓學生的介紹語調更加動人。學生孫紹瑋說，他負責導覽彌陀的海岸光廊，雖然在太陽底下拍攝時留了很多汗，但還是賣力地說學逗唱，希望遊客看到導覽影片，會有更多人想到彌陀遊玩。