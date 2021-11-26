大同（2371）昨（25）日晚間公告，針對2019年間上海龍峰負責人任國隆父女及相關企業請求的12.26億元歸入權訴訟，昨日開庭時，法官勸雙方達成和解，大陸上海龍峰集團總裁任國隆、女兒任梓菱等人與相關企業同意在今年12月31日前支付1億元給大同，雙方和解收場。

2017年金管會兩度查到大陸上海龍峰集團總裁任國隆，透過子公司龍峰香港（以女兒任梓菱負責）疑似規避投審會審查，透過外資帳戶，在2016至2017年間大量買進大同股票，持股近9%。大同董事會依據金融監督管理委員會106年5月5日金管證券罰字第1060016439號、106年12月5日金管證券罰字第1060047317號及108年1月17日金管證券罰字第1080301297號裁處書，於108年1月29日經董事會決議依照證券交易法第157條規定，提起行使歸入權民事訴訟，金額計188160320元。嗣後根據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心108年6月21日證保法字第1080002595函，於108年7月19日將訴訟標的金額擴張請求金額為1225988645元。

昨日開庭時法院試行和解，經法官勸諭及兩造訴訟評估後，和解成立。