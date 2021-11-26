戴愛玲新歌〈我不委屈？〉回歸抒情曲風。（華納音樂提供）

戴愛玲新單曲〈我不委屈？〉回歸抒情曲風，唱出在感情中總是委曲求全的心情，錄音時戴愛玲幾度唱到哽咽，想到曾在感情中迷失了自己，在一次次的配唱中釋放情緒，希望藉由這首歌告訴大家，在戀愛關係中不要忽略自己內心的聲音，放開一切反而變得更好。

創作這首歌時，作詞人事前和戴愛玲聊了一些關於她對感情的態度，意外發現外表看似堅韌的戴愛玲，在感情中仍會為了兩全而讓自己身陷進退兩難狀態。戴愛玲說：「回顧過去談感情的過程，發現有時候會忘記自己過得開心才是第一順位，這首歌也希望獻給那些跟我有一樣經驗的聽眾們。」

戴愛玲錄音時唱到數度哽咽，幾度情緒失控暫停錄音，她事後表示 ：「唱的時候想到自己過去曾有一段感情，因為覺得只要努力付出就會幸福，但是除了讓自己委屈，也忘了對方真正想要的是什麼，傷了自己也傷了對方，那時變得都不認識自己了。」希望每個人在感情中正視自己真正所需，不要忽略內心的聲音，別忘了多愛自己一些。