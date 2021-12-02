戴愛玲日前拍攝新單曲〈我不委屈？〉MV。（華納提供）

戴愛玲日前拍攝新單曲〈我不委屈？〉MV。（華納提供）

戴愛玲新單曲〈我不委屈？〉唱出在感情中的委曲求全，以戴愛玲自身的感情經驗為靈感，寫下每個人在感情中儘管委曲求全，最後仍失去對方的心境，因此讓她在錄音時就唱到數度哽咽。戴愛玲說：「這首歌除了讓我想到過去在感情中迷失的心情，其實也唱出大家在愛情裡為了求全而委屈的模樣，很多時候我們假裝堅強，內心其實還是很脆弱，希望這這首歌帶領著大家釋放情緒，將壓抑宣洩出來。」

MV邀請實力派演員周孝安及翁嘉薇飾演男、女主角，周孝安在劇中因罹患絕症而不得不與翁嘉薇分開，演出一段催淚充滿遺憾的淒美愛情故事，而戴愛玲則在MV中客串髮型師，雖未出演正式角色，卻在開拍前就表示光看劇本就覺得是個很揪心的故事。她也分享自己若是故事中的主角，最後也會跟周孝安做一樣的選擇，讓心愛的另一半沒有後顧之憂的去追尋更好的未來。

對於這次拍攝，戴愛玲笑說是她出道以來拍得最快的1次，因為她從正式上鏡到拍攝完畢，僅短短11分鐘就光速收工，戴愛玲自虧：「我梳化時間都比拍攝時間還要久！」直呼演不過癮，打趣要求導演加戲。〈我不委屈？〉3日在「戴愛玲Princess Ai」YouTube官方頻道首播。