雲林縣北港鎮民許竣超，因肌肉萎縮症自21歲就躺在醫院接受治療，但他靠著全身唯一能動的1根手指，寫下逾8萬字的《看見我，你就幸福了》勵志書，8日雲林縣長張麗善前往北港媽祖醫院探視，並認購300本書分送縣內各圖書館，希望藉由許竣超的心路歷程，傳遞正能量給更多人。

今年58歲的許竣超，自幼稚園開始，即常常莫名跌倒，國小三年級時家人發現他手腳彎曲且走路必須墊腳尖，經醫師檢查後確定是肌肉萎縮症（漸凍人），但樂觀的許竣超不被病魔打倒，仍堅持升學就讀國中，不料國二時病情加劇，連走路都有困難，只好放棄學業在家休養。

許竣超21歲時，已無法自主行動，30歲時幾乎無法動彈、言語，又因肺部萎縮呼吸困難，住進媽祖醫院呼吸照護病房，每月需負擔2萬餘元醫療費，全靠媽媽與妹妹的苦苦支撐與悉心照料，後來他發現左手大拇指還能微微動作，便想將自己的心路歷程與家人的愛寫出來。

許竣超透過眾人幫助，取得1台特製電腦，利用3年多時間，艱困地微動左手大拇指，1字1字打出他不向命運低頭的奮鬥過程，也寫出家人無怨無悔的付出，今年11月1日出版《看見我，你就幸福了》一書，讀者無不感動落淚。

在病床躺了30餘年的許竣超曾透露，他特別喜歡鴿子，因為在天空遨翔的鴿子，讓他有海闊天空的感覺，他做不到的事，鴿子都幫他實現了。他也喜歡藍色，因為天空是藍色的，是自由的象徵。

張麗善8日探視許竣超，鼓勵他堅強持續對抗病魔，讚佩其不向命運低頭的精神，是最勇敢的生命鬥士，更透過《看見我，你就幸福了》一書傳達正能量。她大力推薦此書，希望企業、學校、社團踴躍購買，用實際行動幫助許竣超。