美國商務部宣布新一波貿易黑名單，世芯-KY疑似有客戶名列其中，讓世芯25日亮燈跌停，不過，有分析師提醒，雖然短線多少還是會受衝擊，但對中長線影響有限，要重演今年4月飛騰事件的機率很低，股價也不太可能再出現當時苦吞5根跌停板的跌法，反而可以留意IP（矽智財）族群的表現。世芯今(26日)持續開低，早盤一度翻紅，終場收在941元，下跌45元，跌幅4.56%。

有美系外資指出，這波名單中的大陸湖南國科微疑似是IC設計服務廠世芯的客戶，而世芯也證實有客戶在名單中，但強調該客戶專案已結束，營收貢獻度已降低，對今年營運及財務狀況無任何影響，且明年營運展望依然樂觀。

摩爾投顧分析師鐘崑禎從「世芯本身」、「IP族群」以及「引發蝴蝶效應」3個層面分析指出，就世芯本身來說，在少掉飛騰營收貢獻這段期間，公司積極開發中國大陸以外市場，接了不少歐美地區NRE訂單，飛騰能否恢復出貨，反而變成只是加分項目，可見經過飛騰事件，世芯逐漸降低在中國大陸的營收比重，這次國科微事件，雖然短線營收多少還是會受衝擊，對於中長線影響有限，要重演今年4月的飛騰事件，機率很低，股價也不太可能再出現4月的跌法。

就IP族群而言，鐘崑禎表示，世芯可以算是IP族群的次龍頭，難免會影響到整個族群信心，但實質受影響的其實就世芯一檔，對於其他IP股，反而會是撿便宜的絕佳機會，而且很多投信基金組合中，世芯都跟力旺搭在一起，世芯重挫，拉力旺的機率就會變高，只要力旺先強，其餘IP買氣就會跟著被帶起來。

至於是否重演4月蝴蝶效應？鐘崑禎認為，飛騰事件導致世芯連續5根跌停，隨後約10個交易日加權指數急跌千點，市場傳聞，因持有世芯的基金，淨值掉太快，導致投資人不斷贖回，投信為了變現，把其他賺錢股票賣出，才導致大盤急跌，現在投信持股比，相比4月還要更高，但不同的是，現在距離年底只剩1個月左右，無論如何，都不可能在這時間，放棄全年績效，因此，世芯的部位一定會先放著不管，更積極拉抬其他部位績效，他並透露，目前績效排名前10的基金中，有3檔基金最大的持股部位，就是世芯，背後代表什麼？可能是天上掉下來的禮物的機會。

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