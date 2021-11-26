北市教育局公布10月違規情形，共9園受罰，違規情形包含未立案招收、超收、違規擴大使用未立案樓層等情形，而何嘉仁體系的「私立嘉霖幼兒園」因體罰幼兒而遭到罰鍰；據了解，是因體罰學生跑廣場30圈，而挨罰6萬元；另外，位在北投區的「新成功幼兒園」也因對幼兒體罰，老師疑似對幼兒有拍打頭部、逼迫餵食等情形，挨罰18萬元。

幼兒園超收、違法使用空間事件等違規頻傳，教育局公布違規名單中，「私立新成功幼兒園」光10月份就因「違規擴大使用未立案樓層」、雇用「未具教保服務人員資格者從事教保服務」和「對幼兒體罰」，被裁罰21萬元。

台北市教育局副局長陳素慧指出，「新成功幼兒園」的教師對3名幼兒做出體罰，且已有段時間，像是拍打學生頭部、捏小朋友的臉和逼迫小朋友吃飯快一點等情形，導致學童身心受到影響，經委員會認定，裁罰幼兒園18萬元，針對該教師也做出解聘和終身不任用的處罰。記者致電新成功幼兒園指出，違規情形都已改善。

另外，何嘉仁美語體系的「私立嘉霖幼兒園」更是多次傳出有違規情形，10月份則因「對幼兒體罰」，被裁罰6萬元，據了解，幼兒園老師因體罰學生，要求學童跑中間廣場30圈，陳素慧說，該教師對小朋友做出身體無法負荷的體罰，經委員會審議，裁罰6萬元，並解聘該名教師。

有家長在「靠北惡質幼兒園」揭露，嘉霖幼兒園2019年至今已被罰了14項違規，「對幼兒體罰」被裁罰的次數就有超多次，據了解，都是罰幼兒跑中間廣場，至於超收、使用未立案空間、未保幼兒保險和師生比例不符的違規情形，已成為常態，家長更直言，這樣的綜合性多項違規教育局應該已司空見慣，幼兒園甚至被罰還能屹立不搖，越罰生意越好。