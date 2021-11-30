八里區大崁國民小學跑道和球場過去破損積水等問題嚴重，影響到學童活動安全，經積極爭取得到教育部及教育局補助，終於在今天整修完成，新北市議員鄭宇恩表示，未來也會持續替孩子們爭取更多設施，校長謝正平表示，看見孩子們開心在操場奔跑運動的模樣，心情也跟著飛揚起來。

新北市議員鄭宇恩表示，過去大崁國小操場破損積水等問題嚴重，影響到學童活動安全，經積極爭取得到教育部及教育局補助，看見孩子們開心在操場奔跑運動的模樣，心情也跟著飛揚起來。近幾年替大崁國小爭取到操場翻新、綜合教室地墊更新、節奏樂隊樂器更新、兒童遊戲場整建、幼兒園增班等措施，未來也會全力給孩子們最優質的學習及成長環境。

校長謝正平表示，新的跑道球場解決了積水、排水的問題，且有更好的彈性與止滑係數，不僅能提供教學與社團活動使用，在校園開放時間，也能滿足社區民眾的需求，提供優質、安全、舒適的運動場域，希望促進學校與社區全民運動習慣，增進市民身心健康。

家長會謝昆原會長說，大崁國小創校已20年了，跑道坑坑巴巴、修修補補，感謝各級民意代表四處奔走爭取經費，由鄭宇恩議員居中協調會勘，大力幫忙，終於得到教育部及教育局的補助款來興建，從2018年開始規畫、場勘、設計到竣工，歷經三個年頭，全新的操場終於呈現在大家的眼前。

一年級林家伃同學說，｢學校新的操場，有綠色草皮以及藍色和紅色跑道，快快開放，我想去跑步！｣四年級周品妤同學說：｢完工了！操場終於完工了，我們現在有新操場可以用了！｣六年級鄭恩豪小市長說：｢感謝各位大人們，為我們興建了一個嶄新的跑道和球場，同學們都很高興，說完，我也要去操場玩了！｣