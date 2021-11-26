台中市第二選區立委補選將於明年1月9日投票，此次共計有5名候選人完成登記，其中民進黨派出前立委林靜儀參選，國民黨派出前立委顏寬恒，藍綠兩黨打得激烈。高雄市前副市長李四川今(26日)在臉書透露，幾個好朋友相約到台中為顏寬恒打氣加油，也到大甲鎮瀾宮上香，這也是他首次到鎮瀾宮。

李四川表示，幾個好朋友相約到台中為顏寬恒加油，也到大甲鎮瀾宮上香，這是他第一次到鎮瀾宮；他形容，平常在電視看到的鎮瀾宮畫面都是人山人海，當天晚上很寧靜，讓他可以很靠近地跟媽祖說說話。

李四川透露，在鎮瀾宮參拜時，有感恩也有祈福，不管自己說了多少話，媽祖還是慈悲不語的聽著，默許他所有的請求。他更說，成功幸福是眾人所祈求的，但人生在世比成功和幸福更重要的是做人，每個人都要對自己的人生負責，人助才能天助。

而此篇文章曝光兩小時的時間，已有3千名網友按讚，更有百則留言，不少網友留言寫下，「說得讚啦」、「副市長有智慧，讚」、「川伯，還是一樣的可愛」、「有情有義真男人」；更有不少網友喊話「高雄市民想念勤政愛民的副市長您了」、「希望你可以回來高雄」。