彰銀今日舉行法說會，根據資料顯示，彰銀今年前3季稅後純益為67.74億元，較去年同期成長19.81％，每股稅後純益(EPS)為0.65元，並且累計前10月的稅後純益已經超越去年全年水準。

彰銀表示，受惠於下半年疫情趨緩，民間活動增加，且出口屢創佳績，手續費淨收益較去年同期微幅成長，總放款量持續開拓中小企業客群及推動房貸等因素下，年增率5.79％。而存款量無論是台外幣均有兩位數成長，營運動能持續增強，有助提升未來獲利。

第4季的看法，彰銀認為各國對於半導體需求和國際原物料行情持續走高，且國內半導體業者擴大資本支出，以及振興五倍券帶來龐大消費商機下，預計出口、投資及消費都有不錯的表現。

彰銀也將把握機會，衝刺各項業務，包含持續擴增核心業務、增強財富管理動能、靈活資產配置策略、優化數位金融服務，同時支持綠色產業發展，陸續推出綠能科技產業貸款、再生能源發電業貸款、風力發電葉貸款與低碳永續家園專案貸款等綠色貸款。

展望明年，彰銀認為國內經濟在政策刺激帶動下逐步回溫，加上原本暢旺的外銷市場，對於2022年的營運狀況保持審慎樂觀。