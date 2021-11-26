宏達電、高雄市政府本週共同宣布舉辦首場宏達電開發者大會暨創新交流會，會中分享宏達電VR串流技術、5G專網應用服務、虛擬智慧城市展場應用等，活動當日吸引30多家創新業者交流、探索全新內容創作方式及應用開發。

宏達電與高雄市政府在VR多次合作，繼日前於高軟園區打造台灣首座5G XR O-RAN實驗場後，本週宏達電又與高雄合作舉辦「邁向元宇宙5G高雄Flow」，高雄市府除打造5G專頻專網、服務應用空間等基礎建設，由宏達電協助打造5G O-RAN實驗室，提供各業者新科技開發平台，經發局則積極邀請包括宏達電在內的大廠，希望以大帶小的方式，佈局5G AIoT與元宇宙產業創新應用。

宏達電VIVE企業解決方案資深副總經理鮑永哲指出，宏達電在高雄舉辦 2021 年全台首場HTC 開發者大會暨創新交流會，會中展示全新開發的虛擬展場，日前已應用於日本橫濱市亞洲智慧城市論壇（Asia Smart City Conference，ASCC），展示全3D虛擬的橫濱市智慧城市展場，與會者可透過各式載具如VR設備、手機或電腦進入，與多人同時進行交流及互動。

另外，宏達電表示，本次會中另一亮點是展出與「貓?美術館」合作的5G XR多人密室共遊解謎遊戲－《貓美術館：畫中有畫》，以5G搭配VR多人走動共玩的模式，只要戴上VR一體機即可體驗，不用再像以往必須背上電腦背包才能實現多人走動式VR，該款遊戲運用宏達電5G技術平台，整合日本 IP與密室逃脫機制，創造全新型態的遊戲體驗。

宏達電也藉此對開發者展示針對企業B2B需求開發的VR一體機Focus 3，在商用場域所引入新的 LBE 模式，不僅擴增VR使用空間由15公尺見方、放大至33公尺見方，還可以自行創建特定形狀邊界，新軟體增加了地圖分享功能，它可以在同一空間內的多玩家間實現精確協同定位追蹤效果，採用Inside-out定位方式的Focus 3 再結合「地圖分享」和LBE模式，可帶給使用者更自由行動的沉浸體驗。