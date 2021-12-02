DRAM供需展望轉彎，凱基投顧預期，部分業者去化庫存完畢，DRAM於2022年第一季價格跌幅將較預估更小，第三季轉為上漲，升評南亞科（2408）「買進」，推測合理股價99元，直逼美銀證券的破百元預期；富邦投顧同時看好華邦電（2344）攜手南亞科，取得更多市占。

凱基投顧說明對DRAM後市看法轉趨樂觀，主要原因有：一、南韓三星等DRAM業者庫存水準已累積5～8周，DDR4銷售壓力加劇，故提早生產DDR5，造成DDR4流通供給減少。二、EUV設備供給受限，DRAM業者2022年下半年資本支出將少於上半年。

三、產業鏈長短料問題緩解，支撐PC OEM業者DRAM庫存水準去化為9～11周，並自11月起小幅增加DRAM採購。四、資料中心業者庫存水準已去化至7～9周，預計自2022年第二季啟動補庫存。整體電子下游業者將安全庫存水位從過往的5～6周、墊高到7～8周，有利第三季以來的去庫存階段提早結束。

富邦預料，DRAM合約價跌勢短線已近尾聲，後市再跌空間將極為有限，最快2022年首季末至第二季即可見到價格反彈向上，尤其DDR3 2Gb或以下規格方面，韓廠退出已成定局，大陸兆易創新等新進者短時間能取得之市占率預估極為有限；反觀華邦電、南亞科等台廠競爭力足，短中期可望順勢取得大部分市占率空缺。

法人預期，南亞科DDR4生產比重自2021年的五成，小幅提升至2022年的六成，其1A製程2022年第四季占生產比重15％，帶動2022、2023年出貨量成長2％與10％；將南亞科2022年每股純益上調至5.35元，2023年重拾強勢成長勢頭，每股純益大增近六成，來到8.48元。