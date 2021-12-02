《英雄聯盟》越南冠軍系列賽（VCS）冬季賽第2週比賽於上週日結束，統計前兩週戰績（截至11/28），8支參賽隊伍中，6戰全勝的地獄犬電競（CES）擠下前一週排名第1的LX電競，登上排行榜第1的位置；至於春季賽冠軍GAM戰隊，雖然開季首週表現不佳，不過第2週賽事拿下3連勝，目前以4勝2敗的戰績排名第3，進步兩個名次；另一方面，由於季後賽的名額只有4個，目前戰績排名第5、第6，尚在晉級邊緣徘徊的西貢水牛、SBTC電競，本週勢必要儘可能地搶下勝利，增加隊伍晉級季後賽的可能性。

VCS第3週賽事於本週二（11/30）展開，GAM和LX、SGB和SBTC，分別將在週四、週日再度碰頭，比賽精彩可期，以下是相關分析：

12/2（四）17:00 GAM戰隊 @ LX電競

推薦：不讓分「LX電競」勝

上週收獲3連勝的GAM，本週與LX再度碰頭，兩隊前一次交手（11/19），即便GAM陣中核心打野選手Levi在第1局、第2局分別打出11／3／6（擊殺數／死亡數／助攻數）、6／6／6的不錯成績，GAM仍無法拿下勝利，主要原因還是與中路Kati及上路Kiaya兩人的表現不佳有關，以目前中上野（中路、上路及打野）較為強勢的遊戲版本，隊伍中僅有打野選手一人「Carry」比賽，已無法成為比賽獲勝的保證，或許和實力一般的隊伍還能打出優勢，但若遭遇實力強勁的隊伍就會打得很辛苦。相較之下，LX隊伍的整體實力較為平均，雖然上路表現平平，但中路Blazes及打野Killerqueen本季的表現穩定，兩人的KDA也都有在4.0以上，再加上LX的下路雙人組Vit和H3在每局比賽的前期也多能保住下路不破，讓對手無可趁之機。本場比賽，看好整體實力平均、本季發揮穩定的LX能再次拿下勝利，推薦不讓分可買LX勝。

12/5（日）17:00 西貢水牛 @ SBTC電競

推薦：不讓分「西貢水牛」勝

西貢水牛（SGB）和SBTC兩隊目前的戰績都在季後賽晉級的邊緣徘徊，截至12/1（三）兩隊戰績分別都是3勝4敗，在例行賽賽程已進行逾半的情況下，每一場比賽的勝利，對兩隊都至關重要。兩隊前一次交手（11/20），雖然SBTC以2：0拿下勝利，不過從SGB近期的表現來看，中路Froggy的表現逐漸回溫，搭配本季狀態不錯的下路Shogun，兩人也算是合力撐起SGB的表現，讓隊伍不至於太早落入淘汰圈內。另一方面，SBTC在賽季第1週收獲2勝1敗之後，第2週反而吞下3連敗，雖然遭遇的對手如GAM、LX等都是聯賽內的強隊，但連敗的主因還是選手的對線能力不強，導致SBTC容易在每局比賽前期被對手拉開經驗差和經濟差，輸掉比賽。本場比賽，看好SGB中路及下路雙人組的表現，推薦不讓分可買SGB勝。