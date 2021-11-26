台灣證交所證實，昨（25日）接獲元大、統一證券通報資安事件，有客戶帳戶遭盜用進行複委託交易港股，而此事件的主角港股深藍科技控股公告，公司主要股東以每股0.208元的價格，合計出脫4965.6萬股，套現約1033萬港元（折合新台幣約3700萬），佔公司股本4.14%。

有網友於25日在PTT發文稱，自己帳戶自動下單港股，交易紀錄顯示，於下午出現購買港股深藍科技控股的紀錄，未料許多網友也跳出來回報，自己也有發生相同的事情，也出現購買港股的紀錄。

針對此事，元大今（26日）發出聲明，該公司主動發現有異常交易，並暫停複委託電子交易，改以人工接單，目前正在釐清相關原因；台灣證交所也證實，昨日確實收到元大證券、統一證券通報資安事件，部分客戶帳戶遭冒用，進行港股複委託交易。

而此次交易異常事件的主角港股深藍科技控股，25日盤中一度暴漲至0.212港元，隨後又大幅回落，終場僅不到0.12港元；針對股價出現不尋常波動，深藍科技公告，主要股東Sunlight Global及Lilian Global於25日，以每股0.208港元的價格，分別出售3150.8萬股、1814.8萬股，合計出脫4965.6萬股，套線約1033萬港元，佔公司股本4.14%。

深藍科技公告補充，董事會已注意到近期股份價格及成交量出現不尋常的波動，但董事會謹此澄清及確認，除本公告內所披露者外及於本公告日期，其並不知悉導致股份價格及成交量出現波動之任何原因。