指揮中心日前才表示12～17歲青少年暫緩接種第二劑BNT疫苗，25日卻加了「但書」，若屬於高風險、有特殊需求及強烈需求者，仍可自行向醫療院所預約接種。此舉似乎把「皮球」踢回給民眾，讓廣大家長與學子不知所措。

擔憂BNT疫苗的心肌炎及心包膜炎副作用，加上國內目前疫情平緩，在不確定是否施打疫苗真的利大於弊的情況下，指揮官陳時中先是2週前表示，將暫緩國內12～17歲青少年接種，持續蒐集國內外資料，預計11月底再開會討論決定是否讓青少年接種第2劑；24日再表示，預計28日開專家會議討論，依討論狀況再決定何時公布決議。

●校內不開放接種第二劑BNT 但3情況下可在校外預約接種

不過，根據疾管署資料，全國已有1千多名青少年完整接種2劑BNT疫苗，完整接種率為0.3％，顯然有些地區已經替青少年接種第二劑疫苗。其他媒體也報導，指揮中心發言人莊人祥一度回應，政策是針對「校園施打」，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）並未禁止「校外」施打，「雖不禁止，但也不鼓勵家長帶孩子去施打」。

莊人祥在記者會上進一步表示，ACIP先前討論會議上，雖然有專家呼籲暫緩接種第二劑，不是人人都需要打第二劑，但仍提出，若本身有高風險、特殊需求或有強烈意願者，家長在清楚第二劑風險的情況下，仍可自行向醫療院所預約，帶孩子接種BNT疫苗。

有ACIP專家表示，青少年若屬於高風險、有特殊需求或強烈意願者，可自行向醫療院所預約接種第二劑BNT疫苗。(圖片來源 / shutterstock）

指揮中心此話一出，恐讓更多家長陷入兩難，如果決定帶孩子打第二劑，後果似乎要家長及青少年自行承擔，在國外數據顯示第二劑BNT疫苗產生心肌炎副作用的發生率是第一劑10倍的情況下，青少年究竟該不該打第二劑，全民的期待是指揮中心給出明確指引，而非把問題丟回給百姓。

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成表示，指揮中心的考量可能是某些青少年真的有特殊需求，例如出國念書必須完整接種疫苗，或者有免疫缺陷、沒有脾臟等感染後易導致重症的高風險族群，這些人確實可能有完整施打疫苗的需求，才會提出可在校外自行評出後預約接種。

但如果民眾仍然不放心、難以抉擇，他建議，ACIP將在週日（28日）召開會議，屆時就會有比較完整的資料，不久後就會公布討論結果，家長或青少年可再根據指引來決定是否接種第二劑BNT疫苗。

●部分民眾第二劑接種滿半年 11月底才討論第三劑開打時間

此外，第三劑何時開打也是全民關注議題。尤其美國近日傳出將以打完3劑疫苗才能視為完整接種，雖然還未定案，但顯然光是只打2劑的保護效果恐已不足以對付不斷突變的變異病毒株。

先前陳時中曾鬆口表示，考慮明年1月底全面開放第三劑，不過，以國內今年3月開打新冠疫苗，到現在（11月）已有不少第1～3類族群、醫護人員已接種第二劑疫苗逾6個月，但莊人祥今仍表示，這個月底才會進行第三劑接種的討論，何時開打、是否在除夕前或除夕後接種，都仍未定案。