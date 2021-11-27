周予天將於12月7日推出首張創作專輯《IDoL》及同名寫真集，26日釋出帥氣出水照，只見他在豔陽下很享受泡在泳池、浴缸時光，更大方秀出小麥色的健康肌膚及結實胸腹肌，魅力十足。

周予天之前在《全明星運動會》第二季展現優秀泳技，被封為「水道速男」，這回在寫真集放手一搏，健壯的好身材大放送，他日前進行封面、寫真集的拍攝，總共耗時3天，他們前往陽明山上、水牛坑及唯美的露天泳池等場景，至於寫真集尺度，周予天霸氣說：「這沒什麼，本來還期待更大的尺度，原來白擔心了。」

他用心籌備新專輯、新寫真，坦言在盡可能有限的時間裡順利完成，看到最後成品，滿意自評90分，有超越自己先前所預設的目標， 周予天也回想在拍攝過程是不太可能24小時都讓肌肉保持在一個飽滿充血的狀態，直呼拍這本寫真集時，全身「ㄍㄧㄥ」得很辛苦，甚至必須一直維持挺著緊實的身材，「但成果我很滿意，喜歡。」

周予天向來擁運動健身習慣，身材維持頗佳，自我要求很高的他，坦言為了在寫真集中呈現更完美身體曲線，事前特別去集訓了1個月，也分享其實要在短時間內，把身體的線條、肌肉調到一個極致是滿有難度，他笑說：「但很開心我做到了。」

周予天將推出首張創作專輯，日前拍攝帥氣水中照。（星空飛騰提供）