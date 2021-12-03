正義哥徐奕直播再揭發彰化縣1名婦人和6歲兒子，遭現任先生施暴，已經長達2年，影片中男子把男童當肉墊，用腳接連狠踢多次，造成男童後腦撞地受傷，男子還咒罵不己，轄區警分局今天表示，已協助報案人核發保護令，另就傷害部分亦已函請彰化地檢署偵辦中。

影片中婦人泣訴先生的暴行，表示帶著孩子和先生結婚已經6年，前4年先生對孩子很好，但是近兩年來性情大變，變得異常殘暴，不開心，就打她和孩子出氣，3天一小打、5天一大打，新舊傷痕累累，還被禁止行動，不讓她出門。

家暴行為竟然持續快兩年，今年7月28日晚間，婦人和先生又發生口角，先生掐住她的頸部、毆打，造成早成全身多處受傷，暴行才爆發，彰化縣政府社會處就前往關懷輔導，並協助兩人辦理離婚，今年10月已經離婚了。

這個爸爸殘暴的行為掀起網友眾怒，「看了想揍那個爛人」、「好狠心」。社會處表示，婦人和小孩離婚住在娘家，身心得到安頓，婦人帶著小孩今天到轄區警分局報案，並提供當初被施暴的影片、和就醫紀錄等，做為證據，希望擺脫近兩年多來受暴的陰影，也希望不要因為姑息，造成有人成為下一個受害者。

彰化地檢也根據家庭暴力防治法第3條第1款及第2款，對加害人提起公訴。

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