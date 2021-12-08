孫盛希送上靈感來自〈失蹤〉的巨大糖果驚喜扭蛋和復古糖果罐。（陳俊吉攝）

孫盛希以扭蛋中的字條勉勵LEE。（陳俊吉攝）

記者會主持人海裕芬現場摸LEE的摸喉結證明他真的是男生。（陳俊吉攝）

新銳創作歌手LEE 今（8日）舉辦首張專輯《力》發片記者會，表姊孫盛希和哥哥王策站台助陣。LEE的專輯中不僅收錄了他和孫盛希合唱的新歌〈失蹤〉，兩人今也一同受訪，被問到是否感情狀態時，LEE老實回答：「我有女朋友。」孫盛希著急接話：「我忘了提醒你，第一張專輯不要講這個，等下媒體焦點都在這裡了。」

LEE高中時，孫盛希從韓國返台參加歌唱比賽，借住在他家，兩人住在一起7年，除了聊的來，兩人某些角度也十分相像，LEE形容「我媽媽、他爸爸都長得很像」。LEE雖是表弟卻像心靈導師，經常聽孫盛希傾訴煩惱及感情問題，他說，「我非常不八卦，她有交沒交男朋友，我從來不問，她自己會講」，表姊單身沒桃花，他也不會幫忙介紹，「她很有自己想法」。

LEE大方坦承，自己有交往快兩年的圈外女友，兩人感情「非常穩定」，「她從我還沒有當歌手，在製作專輯的點點滴滴她都有參與到」，如今發片女友是否給予信心喊話或愛的抱抱？他直言「每天都會」。

LEE原本志向是當樂手，也想過當編劇，因為孫盛希介紹許多音樂給他聽，而確立目標，成為獨立歌手，更受到環球音樂賞識而簽約。

他唱歌跟講話聲音截然不同，讓人雌雄莫辨，曾被誤以為是女生，他則表示，剛開始以為別人在開玩笑，後來才知道很多人真的分不出他的性別，他今自我介紹時特別說明：「大家好！我是男生。」主持人海裕芬則當場摸喉結證明他真的是男性無誤。