插隊哥不支倒地（翻攝自臉書爆料公社／戴上容新北傳真）

兩人被警方通知到案說明（翻攝照片／戴上容新北傳真）

影》新莊好市多黑五慘變格鬥台 2男賣場內出拳互毆送醫

某美式賣場舉行一周的購物節，44歲林姓男子26日晚間9時於新莊店消費，企圖移開紅繩柱拿取商品，被41歲黃男制止，兩人爆發肢體衝突，被附近民眾拍攝放到臉書爆料公社，影片中，只見兩人左一拳、右一拳，最後插隊的林男被正義的黃男一拳KO倒地，警方表示，雙方互告傷害，已依規定受理函請偵辦。

據了解，林男疑為了購買特價的「藍薑洗髮精」，所以想移開商場內放置的紅絨繩柱插隊，被一旁等待電梯的黃姓男子目擊出言制止「你怎可以這樣！」，林男惱羞成怒，雙方爆發口角後引發肢體衝突。

據民眾PO到臉書爆料公社影片來看，雙方直接在賣場內打了起來，其中插隊林男喊說，「在小孩子面前（動手）！來嘛！」，林男率先出拳，黃男雖擊中臉部，但隨即出了重拳，將插隊的林男狠狠擊倒在地。

網友紛紛留言表示，「一拳超人是逆？」、「三兩下就被KO」、「一拳就暈了」、「這一局 樸實 win 虛華」、「虛招太多，一擊必殺」、「一個馬步向前，一記左鉤拳右鉤拳，一句小孩子在這邊有危險」、「兩下放倒，左右連環拳」、「哈哈，遇到大魔王」。

新莊警方表示，雙方臉部皆有擦挫傷，雙方互告傷害，警方依規定受理函請偵辦，另呼籲民眾購物人潮多應保持理性，並溝通賣場應因應購物人潮眾多情形加派人力疏導。