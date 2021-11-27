光啟汽車科設有特色無人機專班，可讓同學順利銜接就業市場。(校方提供)

108課綱實施強調多元學習，桃園光啟高中27日邀請桃園市及新北市共21所國中、近兩百位同學體驗1日課程，內容包含動力機械、電機電子、餐旅等類別，提前為學子規畫未來職涯。

光啟高中董事長黃東榮強調，學校辦學的4大原則分別為落實品德教育、提升讀書風氣、專精技職教育及增廣學習見聞，加強第二外國語言，以培育優質的世界公民。校長鄒紹騰表示，體驗課程最重要的是協助國中同學適性選擇學習方向，認識技職未來發展，讓國中同學能及早探索職涯。

光啟高中汽車科主任郭建中曾培育出全國中等學校技藝競賽汽車噴漆職類金手獎第1名，工業類科技藝競賽汽車噴漆類成績更是桃園私校唯一獲獎，27日郭建中也現身說法，希望讓國中同學們了解技職教育對未來生涯規畫的重要性。

光啟汽車科並設有特色無人機專班，鄒紹騰說，未來同學可學習及考取汽車修護乙、丙級、機器腳踏車乙、丙級、無人機操作證及堆高機操作證，期待讓每位學生好就業、就好業。