高雄市社會局27日舉辦「寄養家庭授證暨表揚典禮」，感謝全體182戶寄養家庭授證，這群寄養家庭照顧寄養兒童及少年共294人，讓遭受家暴、虐待或無依的孩子們擁有一個安全的避風港。社會局呼籲市民朋友們加入寄養家庭的行列，一起呵護孩子。

其中，許賢德及陳秀貞夫婦自1990年開始擔任寄養家庭，陸續照顧過38名寄養兒少，憑藉著一股服務與助人的信念，持續至現在依然未曾放棄。陳秀貞說，記得照顧過一個青少年，每次只要一生氣就昏倒或自傷，她與先生多次帶著孩子掛急診，並經過一次又一次循循善誘，孩子也學習控制自己的情緒。

如今，當時那名寄養少年現在已經建立了自己的家庭，也擁有自己的小孩，人生每個重要的里程都會來與寄養父母討論，並將過去寄養父母的教導會運用在自己的家庭跟孩子身上。

黃玟蒼及張鐀方夫婦加入寄養行列已滿25年，每個照顧過的孩子都有一本專屬的紀念本。兩人翻著一頁頁的紀念本泛黃的照片，也想起過去與每個孩子生活的美好回憶，想起有個孩子在原生家庭從來沒有外出遊玩過，第一次由寄養父母帶至遊樂園玩，開心到晚上做夢都在笑的情形，至今仍印象深刻。

社會局長謝琍琍表示，寄養家庭是社會局重要的夥伴，陪伴許多在原生家庭中受挫、受創的孩子走過生命中的陰霾，讓孩子重拾笑顏。感謝接受授證的182戶寄養家庭，願意承諾與政府一起走這充滿酸甜苦辣的路程，用愛及關懷持續陪伴孩子成長。