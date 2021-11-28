位於苗栗縣南庄鄉的東村宿舍，見證過日據時期的樟腦、林業興衰史，交通部觀光局參山國家風景區管理處修復已有86年歷史的東村宿舍，並委託苗栗縣南庄鄉觀光產業協會營運，28日正式開幕，未來將提供日式茶點、住宿、文創商品展售等觀光諮詢，歡迎民眾前往打卡，見證日式建築之美及在地文化。

剪綵儀式28日舉行，交通部觀光局長張錫聰表示，東村宿舍深具歷史及文化觀光價值，透過復舊的修復方式，展現日式建築之美，並以竹編工藝、在地特色編制燈籠，營造氛圍，也將成為南庄地區旅遊的新亮點。

東村宿舍建於1935年，見證過南庄的樟腦、林業的輝煌時代，隨著產業轉型而逐漸沒落，不過在參山國家風景區管理處努力之下轉型，南庄鄉觀光產業協會理事長劉月梅表示，東村宿舍展售在地特色伴手禮如桂花釀，還有日式和服體驗、合影，近期將推出住宿方案，讓遊客可以深度認識南庄之美。

28日的開幕活動中，張錫聰、參山處代理處長曹忠猷與苗栗縣長徐耀昌、立法委員徐志榮的妻子王慧珍、南庄鄉長羅春蓮、苗栗文觀局副局長王浩中等人參與，曾住在東村宿舍的梁正德村長也在現場分享當年童年生活的點滴。

民眾於開幕期間在東村宿舍拍照打卡，可獲得精美編織禮物1份、購物消費滿300元，即贈送美式咖啡1杯。未來將規畫南庄講堂，邀請地方耆老帶領旅客爬梳南庄的風土典故，歡迎遊客造訪，深度體驗苗栗南庄鄉的歷史人文底蘊。