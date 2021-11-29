國民黨立委洪孟楷從英國返台後，目前仍在7天自主健康管理期，今卻到立法院參與記者會，挨批防疫破口，對此，洪孟楷強調，根據衛福部防疫指引，自主管理期無症狀可正常生活，皆依循防疫規定嚴格要求。

洪孟楷表示，經過隔離期滿十四天，並三次PCR皆為陰性，依衛福部防疫指引，後續七天自主管理，如無症狀可「正常生活」，唯需全程配戴醫療口罩、並保持社交距離。但禁止參與聚餐、聚會，是以這七天自主管理期間也暫停出席地方活動邀約及行程。

他指出，另針對公務開會需求，衛福部也在提供回文，需出席重要公務會議，應遵守易主健康管理事項，落實全程配戴醫用口罩，與他人保持社交距離。今日於立法院工作場合，也全程遵守辦理，並且落實量體溫、自主快篩檢驗，皆確認無任何異狀。以最嚴格的標準要求，一切合乎相關規定。

洪孟楷強調，身為區域民意代表，要為民眾發聲、監督，而開會更是立法委員的職責所在；然而防疫相關規範仍會確實遵守，不需扭曲也無需栽贓。尤其在檢疫所十四天感受到第一線護理、公務人員的辛勞，充分配合相關規定，為防疫共同努力。