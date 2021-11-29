指揮中心29日宣布，經ACIP委員會議討論後，建議6類高風險族群在與第二劑接種間隔6個月後，應施打第3劑新冠肺炎疫苗，預估將在年後開始施打。第3劑疫苗仍會開放混打，至於已混打民眾，指揮中心建議施打與第二劑相同廠牌的疫苗。

6類民眾包括已完成2劑疫苗接種的65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者(即疫苗公費接種對象第九類)。至於其他民眾可評估自意願，經醫師評估後接種第三劑。

指揮官陳時中表示，若是民眾有出國需求，考量國外施打不方便，將彈性處理可以將第二劑與第三季的施打間隔縮短到五個月。

面對媒體詢問日本鎖國、暫停商務客入境，我國是否會有邊境加嚴管控？他指出，台灣目前的情況要有居留證才能進來，外籍生及商務客都是專案引進，原本在過年期間都有減量，因此邊境上暫時不調整，會因應變異株的疫情狀況隨時滾動式修正。

另，陳時中呼籲，疫苗是要預防，若等到有國內疫情起來才想打的話，保護力會來不及，所以一定要事先打。他舉新加坡為例，在5月到11月期間，80歲以上民眾沒有接種疫苗的致死率有22％；若是未完整接種的民眾致死率變成12％，已經少了一半；若是完整接種的民眾僅剩下2.5％。從數據來看，病毒對死亡的威脅大幅下降。

此外，29日又有國籍航空機組員確診，指揮官陳時中回應，雖然沒辦法保證機組員不染疫，但是機組員確診屬於零星個案來看，目前沒有要加嚴檢疫措施。