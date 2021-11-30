4賊盜竊淡水工地還邊吸毒 警方當場壓制上銬逮捕（翻攝照片／戴上容新北傳真）

4賊盜竊淡水工地還邊吸毒 警方當場壓制上銬逮捕（翻攝照片／戴上容新北傳真）

43歲丁男與3名友人26日深夜12時許，入侵淡水某建案竊取建築工具，丁男偷竊時還一邊吸食安非他命，經工地保全暗中報警，警方獲報後分頭趕抵，便看見可疑1車4人，並在車上搜出大批建築工具，如切割機2台、電鑽2支等，訊後將4人依竊盜罪嫌和違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

警方表示，26日午夜12點半，獲報淡水區崁頂三路1處建築工地有陌生人侵入，由於竊賊人數多保全員暗中觀察報警。淡水警分局水碓派出所警員洪嘉佑、邱顯崙、吳家甯與水源派出所警員陳銘宣分頭趕抵，便看見可疑1車4人。

43歲丁姓男子見到警察拔腿就跑，還邊掏口袋丟東西，跑了300公尺後就被壓制逮捕，一旁花圃找到他丟棄的犯案手套及安非他命吸食器。另外，51歲黃姓、29歲張姓、41歲黃姓男子企圖駕車逃離，被警車阻擋後乖乖投降。

警方表示，在犯案車上找到切割機2台、電鑽2支、以及打石機、水泥攪拌機、鼓風機、空壓機各1台，還有工具袋1個、鋸子1支、螺絲起子3支、板手2支、鐵撬2支、平頭鑿1支等建築工具。

警方表示，4名嫌犯供稱只是來找人，卻無法說明要找誰，也無法交代工具來源，後經工地保全指認及調閱監視器佐證，4嫌坦承侵入工地行竊搜刮電動工具，訊後將他們分別依竊盜罪嫌和違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

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