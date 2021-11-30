檢方指控男子王少樑2000年間與販毒的劉姓男子起爭執，他在柬埔寨金邊市持槍朝劉男的太陽穴擊發致死，並將同房內的女子擊斃後逃亡大陸，一審及二審依殺人罪判他無期徒刑，台灣高等法院更一審及更二審判無罪，更三審判無期徒刑，更四審又改判無罪。

依據《刑事妥速審判決》規定，案件自第一審繫屬日起已逾6年且經最高法院第3次以上發回後，更審前曾經同審級法院為2次以上無罪判決者，不得上訴於最高法院；王男因更一審及更二審、更四審都獲判無罪，檢不能上訴，全案定讞。

聆判後，王聽到又被判無罪，有點不知所措，他問法官「現在要做什麼？」，法官隨即諭知法警辦理相關手續，將王男釋放。

檢方起訴指控，原名王加文的王少樑是為劉販毒集團成員，他前因運輸毒品問題，遭柬埔寨海關查緝，他不滿劉未出面營救，以及就毒品重大利益分配之問題，懷恨在心，2000年間他在柬埔寨購買改造手槍，企畫槍殺劉男。

王持槍進入劉位於柬埔寨金邊市的住所臥室內，持煙灰缸砸擊劉的頭部致倒地後，用手槍朝劉頭部左側太陽穴擊發1槍，劉當場死亡，王男見房內有一名女子，一併持槍射擊該名女子頭部1槍，使之當場死亡。

王少樑為掩飾殺人犯行，致電當時人在越南之販毒集團成員郭子俊前往柬埔寨，協助其將2人屍體，掩埋在劉住處附近的別墅花園內；後來郭子俊在2004年間因另案遭台灣警察查獲，他主動向偵查機關告發協助處理屍體的事，警方才逮獲王男。

更四審認為，王男雖在偵審期間曾說自己持槍射擊1人，但後來又否認犯罪，他是否故意殺人及槍擊過程、對象等涉及殺人犯行之核心事實，前後供述不一，且依卷內其他證據均不足以認定王男涉犯殺人罪。

更四審指出，任職刑事局國際刑警科的呂姓警官證述，本案挖掘之骨骸未能分辨男女，嗣經鑑定結果，其由柬埔寨取回之骨頭、牙齒不足以證明為人類所有，亦無法證明是死者之骨頭、牙齒；因無證據證明王男犯罪，因此諭知無罪判決。

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