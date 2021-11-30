聯發科(2454) 「智在家鄉」進入第四年，董事長蔡明介今也親自出席頒獎活動，蔡明介表示，他表示，聯發科本屆更重視「智在家鄉」的落地，故在本屆落地計畫投入更多能量，另外，他也喊話，希望下一屆「智在家鄉」可以吸引到更多「邁向淨零碳排」相關的提案。

聯發科第四屆智在家鄉數位社會創新競賽，於今日舉辦獲獎名單並舉行頒獎典禮，包含首獎1隊、優等獎3隊、以及特別獎5隊，蔡明介表示，樂見愈來愈多跨世代團隊，結合創新奇想和數位科技共同付諸行動改造家鄉，另外，未來如何加速結合創新、科技、人才執力，讓家鄉永續前進，才是重要的課題。

蔡明介表示，今年在在充滿不確定性的環境下完成賽事實屬不易，今年聯發科在針對提出創意重視的同時，也希望可以做到順利落地，故在本屆落地計畫投入更多能量，包括創意輔導和獎勵金。

蔡明介也提到，回顧過去，為了鼓勵參賽者付諸行動，聯發科已提供專業輔導或獎勵金的落地計劃，展望未來，為了因應全球暖化氣候變遷，鼓勵身體力行，下一屆(第五屆) 「智在家鄉」希望能吸引到更多團隊以創新方式提出「邁向淨零碳排」相關的提案。

本屆「智在家鄉」參賽隊數高達455隊.組隊人數、超過1800稿件、遍佈全台超過200個成果，都創下歷年賽新高，領域包括環境生態、運動發展、醫療保健、地方創生、災害預防、高齡友善及智慧農業等，最後評選入圍的21組隊伍，橫跨11種領域。本次獲百萬首獎由「跨時空災害防衛隊」抱回，其透過民關協力，防範邊坡災害，「災害觀測即時通報APP」可以讓科技成為預防災害的幫手。