台塑企業2021年「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」採產學合作方式由台塑企業委託國立成功大學主辦，成功大學環境保護暨安全衛生中心協辦。2021年環保管理改善案例選拔前三名依序為塑化麥寮煉製油料處「原油儲槽推動無人入槽機械式清槽工法改善」、南亞麥寮PA廠「觸媒焚化爐降低空污排放改善」、台化新港PABS廠「污泥乾燥機減量改善」。

台塑企業表示，由歷年台塑企業參與政府舉辦各項環保選拔競賽獲獎紀錄，顯示政府對台塑企業在環保改善推動成果之肯定。以台塑企業麥寮廠區為例，因持續改善及製程優化，近年來產量逐步成長污染仍可不斷減少。經進一步透過「循環經濟」的理念，結合能資源整合再利用，六輕一滴水循環使用高達7.3次，每年減少二氧化碳排放量1154萬噸，有效突破目前環保減廢的瓶頸。

為鼓勵每位員工積極參與節能節水，台塑企業2009年起每年舉辦「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」，2016年起擴大並移師到雲林科技大學、中山大學、中正大學及中央大學等台灣頂尖大學辦理，以藉由專業輔導強化廠處環保作為，並加強學術合作提升改善效益。

台塑企業指出，本次活動除藉由成功大學學術資源協助企業擬定最佳環保改善方案外，以高規格防疫措施舉辦會議並邀請綠基會、中油、長春、中石化、台聚等相關產業參與，分享台塑企業在環保改善及節水節能之成果，期能拋磚引玉促進台灣產業界循環經濟。

由成功大學、東海大學及中原大學等相關領域學者擔任評審委員，評審重點不只有改善效益，還包含創意及應用性，本次得獎的前3名改善案例都是從各生產廠所提眾多改善案例中，經公司內部先行選出8個最佳案例後再進入本次決賽所選出，後續將代表台塑企業參與政府舉辦的各項環保選拔競賽。另邀請出席來賓包括評審委員、產業人士及成功大學師生至成大水工所觀摩。