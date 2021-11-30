新人說唱男團「土城製造」在土城土生土長，原本因疫情失業在家製作音樂，後來在找工作時遇見了公司老板毛哥，在面試過程聊到音樂想法及理念，雙方一拍即合，經過三、四個月的磨合及製作討論，終於在11月23日推出首張EP單曲《MY GIRL》正式踏入歌壇。

Mu藝能事務所自八月份推出鐘雅的《像極了愛情》單曲，相繼在九月中旬發表了 「新靈女聲」林頌安的《暫停．想你》，深獲好評，問起「土城製造」的Tony是否對首張單曲《MY GIRL》 數位上架有壓力，他笑笑說：「公司有頌安學姐撐，我們怎麼會有壓力？不過還是希望大家喜歡我們的作品《MY GIRL》」。

「土城製造」成員Iango。（圖／Mu藝能事務所提供）

「土城製造」成員Tony。（圖／Mu藝能事務所提供）

平均年齡27歲的「土城製造」是由Tony及Iango組成，Iango曾接受歌唱、音樂創作等訓練，而Tony兼具作詞、作曲及影像製作能力其實己經是專業等級，但一幅娃娃臉總讓人覺得才大學畢業，團名很簡單就是「在土城土生土長的『土城人』」，期許他們能為土城這座城市發光，為華語歌曲帶出更多創作能量。

原本10月份就要出道，因製作團隊在MV整體色調上有所堅持，於是將出道日調整為11月23日，兩位大男孩一致表示希望首推的單曲及MV能獲得大家喜歡。「土城製造」的《MY GIRL》是一首以年輕人的青春愛情為概念，也是送給他們自己女朋友的一首歌。