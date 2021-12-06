Selina趕在年底前推出新EP。（任真美好提供）

Selina趕在年底前推出新EP。（任真美好提供）

任家萱（Selina）趕在年底前推出全新EP《往美的路我要自己作主 My Own Beauty》，回歸歌手身份的她這次大展創作才華，大膽表達真實心聲。現在的她自認更勇敢、敢生氣！去年疫情開始讓人不安，一直以來外界對美的框架也困擾著自己，總是不斷被嫌臉圓，讓她曾經很受傷， 質疑與憤怒在那段時間爆發，但經過了疫情洗禮後，她學會用更溫柔的方式去看待事情，不在乎外界的眼光評價，理解與接納自己獨有的美，Selina 把這樣的體悟寫進了〈往美的路我要自己作主〉，同時也為女性發聲。

現在的她也能細細品味許多生活的細節樂趣，像是愛上自煮，喜歡清淡健康的飲食，感受食物的原味；愛上用摩卡壺煮咖啡，回到家不管再晚都要煮一杯咖啡搭配牛奶，喜歡一點一滴灌溉植物看著他們慢慢長大，她也將這樣宅居怡然自得的心境收在〈居里夫人〉歌裡。問她近期有什麼冒險的事嗎？她像少女般眼神閃閃發光說：「其實我快40歲了才第一次感受去夜店的樂趣，舉辦過那麼多場演唱會，卻是在夜店中才第一次感受到被滿滿雷射光束包覆的爽快感。」

Selina除了詞曲創作，也參與幕後製作與視覺創意發想的過程， 翻轉以往大家所熟悉她的甜美公主形象，展現更為成熟個性的一面。她說：「曾經夢想做全創作專輯，卻又不想給自己太大壓力。這次嘗試創作跨出舒適圈，深深體會了創作者的辛苦。所以，未來是否會繼續創作很難說，我還蠻任性的，想好好過自己的日子，不把話說死。謝謝粉絲一直愛著這樣的我。」