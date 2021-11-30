中信兄弟30日以7比4擊敗統一獅，在7戰4勝制的台灣大賽中取得3比0的「聽牌」優勢，除了陳子豪敲出致勝3分炮外，先發主投6局僅失2分拿下勝投鄭凱文也是另一贏球功臣。

鄭凱文本季對上獅隊4場先發3勝1敗，對戰自責分率4.50，且鄭凱文生涯在澄清湖出賽29場，13場先發拿下11勝2敗，自責分率2.58，還有4場中繼成功，勝率高達8成46，澄清湖可說是他的「幸運地」。

但鄭凱文賽後表示，自己也不知道理由，「自己只是想辦法讓球隊贏，不管在哪裡投球，都是想辦法降低失分，每場目標都一樣。」

不過過去鄭凱文在台灣大賽出賽成績並不理想，「當然知道自己在總冠軍賽沒有投得很好，但我也和自己說，都過去了，不要太在意那些成績，如何把今天投好、帶領球隊奪勝最重要。」

兄弟近8年7度打進台灣大賽，但前6次都與總冠軍擦身，今年有很大機會能夠破除「魔咒」，鄭凱文坦言，過去看別人拋彩帶，心中難免不開心，但他說：「『7年6亞』都是過去的事了，不要再去想，今年每一場都把他贏下來。」