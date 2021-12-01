不少人在領薪水前幾天特別拮据，一名網友分享，下班後逛全聯買到特價20元的麵包，在萬物飛漲的時代，可以吃到20元麵包算是台灣人的小確幸。貼文引起網友討論，其實許多賣場和超商都有推出即期品優惠，全聯通常在早上與晚上會推出六折與八折的優惠，但每間店的時間可能不同，建議可問店員較快，另超商也有六五折或七折的優惠，堪稱是吃土人的救星。

一名網友日前在PTT上發文表示，辛苦工作一整天，下班之後去逛全聯發現，原本售價30元的麵包，到了晚上還沒有賣完，竟然直接下殺到20元。在這個物價飛漲，但薪水只有微微增長的時代，能吃到20元的麵包應該算是台灣人的小確幸了吧？

貼文引起網友討論，「全聯麵包其實還蠻好吃的」、「通常都會先25元，然後很晚去才會變成20元」、「賣不完也是丟掉啊！」不過，也有人指出，麵包20元感覺還好，也有蠻多地方的麵包不太貴，只是好不好吃而已。

關於全聯商品打折的時段，之前也在網路上掀起討論，不少主婦與小資族直呼「遇到這種特價，不買對不起自己」。另有內行網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》透露，一般在早上與傍晚會出現六折與八折的折扣商品，但每間店的時間都有些許不同，最快還是直接問店員，然後在對應的時間前往，就可以撿便宜。

內行網友則透露，全聯在早上和晚上都會出現折扣標籤，但確切時間點每間店會有所不同。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

而全聯常見的兩種折扣貼紙，其實也暗藏著不同的含意，如果是八折的貼紙，就意味著這個產品的保鮮日將在隔天到期，至於六折貼紙的話，則是商品在當天就會到期。

事實上，除了全聯之外，其他賣場和超商也都有推出相關的折扣優惠，舉例來說，便利商店的部分，會在當天到期的商品上貼折扣貼紙，享有六五折或七折的優惠。其他像是美廉社也會針對生鮮產品推出三折或六折的優惠；家樂福則有熟食優惠。